Amigos são atacados por facção e um morre no local com 12 tiros

Homicídio ocorreu no Bairro Infraero I; uma jovem e um amigo dela ficaram feridos

Por OLHO DE BOTO

Criminosos em um Ford Ka prata executaram um jovem de 17 anos e ainda deixaram feridos uma mulher e outro rapaz num ataque a tiros, ocorrido no início da madrugada deste domingo (18), no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Matheus Alves Santos trabalhava em um mercantil do mesmo bairro e foi atingido com 12 tiros de pistola calibre 380, segundo informações da perícia. O cenário do homicídio foi a Rua Padre Bartolomeu Gusmão.

Juntos, os dois amigos e a garota seguiam a pé por um trecho escuro da via, momento em que o veículo modelo antigo se aproximou e eles passaram a ser atacados pelos ocupantes, conforme apurou a PM.

Ao fim do tiroteio, o Samu foi chamado e confirmou a morte de Matheus. As outras vítimas foram socorridas ao Hospital de Emergências de Macapá. Elas ainda tentaram correr dos criminosos, mas também foram perseguidas e baleadas.

A polícia ainda não sabe quantos atiradores participaram do ataque, mas acredita que os alvos já estavam sendo monitorados, possivelmente, pelo crime organizado.

A Delegacia de Homicídios ouviu moradores da região, acompanhou os trabalhos das polícias Científica e Militar, porém, ninguém foi preso e nem identificado.