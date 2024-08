Ao entregar kits de segurança, Randolfe fala em assegurar aposentadoria a mototaxistas

Entrega ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores Mototaxistas do Amapá, na zona norte da capital.

Por RODRIGO DIAS

Com o objetivo de profissionalizar ainda mais o serviço, garantindo maior segurança para os trabalhadores e facilitando a identificação dos passageiros, foram entregues 600 coletes refletivos a mototaxistas que atuam em Macapá.

A entrega ocorreu nesta sexta-feira (23), feita pelo senador Randolfe Rodrigues, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Mototaxistas do Amapá (STMTA), localizada no Bairro Infraero 1, na zona norte da capital.

Em 2022, o senador já havia distribuído 890 kits de segurança — contendo coletes e capacetes — para a categoria. Em janeiro deste ano, foram entregues mais 1.310 coletes, e em março, outros 200 capacetes.

“Essa parceria foi selada em um momento muito difícil, durante a pandemia, quando os mototaxistas estavam sem atividade e sem movimento. Além disso, pela ausência de equipamentos de segurança, estavam sendo contaminados. A partir daí, começamos a organizar, com a destinação de emendas parlamentares, a aquisição dos equipamentos de segurança para eles”, explicou Randolfe.

Segundo o senador, essa é a terceira entrega de equipamentos de segurança para a categoria. Ao todo, mais de dois mil kits já foram distribuídos. A entrega faz parte de um conjunto de outras ações que estão sendo desenvolvidas em Brasília.

“Há dois projetos de lei: um para garantir dignidade e seguridade social aos trabalhadores, incluindo os mototaxistas e os trabalhadores de aplicativos, e outro para assegurar a aposentadoria dos mototaxistas”, garantiu Randolfe.

O senador também alinhou com os mototaxistas de Macapá que, ainda este ano, levará uma comissão à capital federal para tratar desses assuntos.

“A importância é grande para nós, porque o custo desse colete é alto para o trabalhador. Então, a distribuição gratuita feita pelo Sindicato dos Trabalhadores Mototaxistas do Estado do Amapá é essencial. É bom saber que poderemos lutar pelos nossos direitos em Brasília. Só temos a agradecer ao senador Randolfe”, comentou Marcos Antônio Mendes, presidente do STMTA.

Na capital, existem 2.005 mototaxistas cadastrados, dos quais 900 estão em atividade.