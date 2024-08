Chegamos ao capítulo 20 de Mateus

O valor da hora de trabalho varia de acordo com a profissão e a qualificação do trabalhador. Estudos mostram que quanto maior é a qualificação, muito maior é a remuneração. Em Mateus 20, Jesus usa mais uma parábola, desta vez para mostrar que quem aceita seu chamado, terá um salário de acordo com que trabalhou. Tenha uma ótima segunda-feira (19) com nosso Deus!