Após 15 anos fechada, escola de artes tem data de reabertura confirmada

Mais de 200 alunos de 11 cursos técnicos e de qualificação profissional retornarão ao prédio original, no Centro de Macapá.

Da REDAÇÃO

Faltam apenas pequenos ajustes para que o Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, localizado no Centro de Macapá, volte a receber os talentos amapaenses. A escola, que ficou fechada por longos 15 anos, tem o nome de um dos maiores pintores brasileiros.

O Governo do Amapá definiu a data de entrega para a próxima terça-feira, dia 20. Mais de 200 alunos de 11 cursos técnicos e de qualificação profissional retornarão ao prédio original, atualmente funcionando em um espaço alugado.

O projeto arquitetônico de adequações, obras do educandário e intervenções, que serão entregues pelo Governo do Estado, foi elaborado por técnicos da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf), com intervenções no local levando em consideração linhas arquitetônicas da instituição histórica do Amapá.

O Centro foi totalmente reformado e sua estrutura física não foi modificada. O prédio recebeu uma nova fachada acrescentando dois ambientes específicos para exposição, iluminação natural, uma nova tecnologia em cobertura com telhas termoacústicas e, para atender o sistema de energia elétrica, o espaço conta com uma subestação de 112,5 KVA e demais melhorias, feitas com um investimento total de R$ 5.131.767,08 milhões, de recursos próprios do Tesouro Estadual.