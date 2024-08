Após agredir esposa acusado se defende: ‘foi sem querer’

Delegado Bruno Braz conversa com o acusado de 54 anos, que foi preso em Porto Grande

Por LEONARDO MELO

Um agricultor de 54 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Amapá, nesta quarta-feira (7), após ter agredido e ameaçado a esposa com uma arma de fogo. O caso ocorreu no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá.

O casal morava numa pequena ilha no rio Araguari, em frente ao Bairro Brasil Tropical.

“Ela já tinha sido agredida em maio, e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Mas eles reataram a relação”, explica o delegado Bruno Braz, da Delegacia de Crimes Contra a Mulher de Macapá.

Ontem (6) à noite, a vítima de 45 anos levou um tapa no rosto. Hoje pela manhã, ela fugiu para Macapá onde denunciou o marido na DECCM.

Policiais de Macapá e de Porto Grande foram até a ilha e encontraram o acusado, junto com a arma utilizada na ameaça.

“Ele disse que a mão dele bateu sem querer nela”, comentou o delegado.

O acusado foi preso em flagrante pela posse da arma de fogo, e a delegacia de Porto Grande abriu um inquérito para investigar os crimes de ameaça e agressão.

O agora ex-companheiro já respondeu inquérito por furto.