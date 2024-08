Após divergência sobre raça, TRE autoriza candidatura de Sharon

Empresário terá advogada Daniela Fortunato como vice

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O empresário Sharon Braga (Novo) teve o registro de candidatura à prefeitura de Macapá deferido pela justiça eleitoral do Amapá. A decisão foi também do juiz Eduardo Navarro, da 10ª zona eleitoral, e já está publicada no sistema do TRE.

Sharon Braga, de 40 anos, é casado, e terá como vice a advogada Daniela Fortunato, de 46 anos. Será primeira eleição dele numa campanha majoritária.

Ao analisar o processo de registro de candidatura, o magistrado observou que houve preenchimento correto do pedido e o Cartório Eleitoral não apontou condições de inelegibilidade ou impugnação de partidos ou MP Eleitoral.

No entanto, o sistema encontrou divergência sobre a raça que ele informou na eleição de 2018, quando concorreu a deputado estadual pelo PSL. Naquela campanha, ele se declarou branco, mas neste ano informou ser pardo.

A campanha retificou a informação, confirmando a raça branca, retirando o último obstáculo para que ele seja candidato a prefeito de Macapá.