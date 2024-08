Após enganar dezenas de vítimas no marketplace, falso fabricante de carretinhas é preso

Ele foi preso no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem que vivia de golpes de falsos anúncios no marketplace do Facebook foi preso nesta quinta-feira (1), após enganar dezenas de vítimas com a oferta trailers de lanche, carretinhas e reboques automotivos.

Ele foi localizado no município de Santana, a 17 km de Macapá, pela equipe da pela equipe da Delegacia de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE). A ação foi batizada de Operação Loki – figura da mitologia nórdica que representa o deus da trapaça.

De acordo com o delegado Anderson Silwan os golpes vinham acontecendo há pelo menos 3 anos. Segundo ele, o investigado cobrava de R$ 3 mil a R$ 10 mil pelos produtos que nunca fabricou ou sequer revendeu. Por cada encomenda, as vítimas pagavam antecipadamente 50% do valor total. O restante do pagamento ficava combinado de ser dado na entrega da encomenda – o que não ocorria e o acusado embolsava o valor da entrada.

“Ficou claro que não eram casos pontuais na vida do investigado, mas que ele havia adotado a estratégia de fachada de comerciante com o fim de obter valores ilicitamente. Foram dezenas de boletins de ocorrências registradas pelas vítimas em desfavor do investigado, todas com a mesma dinâmica mencionada, com prejuízos superiores a R$ 60 mil, deixando claro que adotou estilo de vida criminoso”, concluiu o delegado.

A pena para este tipo de crime é de 4 a 8 anos de reclusão. O nome do investigado não foi divulgado pelas autoridades.