Após tentar fazer reféns, pistoleiro de facção morre em confronto com o Bope

Confronto ocorreu no bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um indivíduo apontado como integrante da facção Família Terror do Amapá tentou fazer uma família refém e acabou morto nesta terça-feira (6) em confronto armado com a Rotam/Bope, na zona norte de Macapá.

O embate entre Wendel Rodrigues dos Santos, conhecido como DK, e os policiais militares ocorreu durante patrulhamento pelo Bairro Brasil Novo.

O major Wilkson Santana, comandante do Bope, confirmou que o suspeito tinha a função de matador na organização criminosa e era investigado pela Polícia Civil do Amapá por diversos homicídios.

Ainda segundo o oficial, ao ser avistado transitando com arma em punho por um beco, os policiais deram ordens para que DK largasse o armamento. No entanto, ele invadiu uma casa e tentou fazer uma mulher com quatro filhos de reféns, mas não teve êxito na ação porque a mãe conseguiu trancar as crianças dentro de um quarto e correu para avisar a Rotam, que já estava na Rua Cajueiro.

Dentro da residência, a polícia afirma ter revidado após ser recebida com disparos de arma de fogo, resultando na morte do atirador no local.

Segundo a polícia, DK tinha status de matador dentro da facção. Ele seria responsável por eliminar desafetos de organizações criminosas rivais e era o principal suspeito de várias execuções em Macapá resultantes da guerra de facções.

“A gente conseguiu fazer a identificação da ficha criminal dele, a gente sabe que ele tinha até qualificação e status dentro da organização criminosa que ele ocupava. Ele tinha a responsabilidade de fazer execuções. Esses indivíduos que têm essa missão dentro das organizações criminosas são as pessoas que mais oferecem riscos à sociedade. A Polícia Civil também investigava outros homicídios praticados por ele, então provavelmente após a apresentação desse boletim de ocorrência, a Polícia Civil vai solucionar muitos crimes”, ponderou o major.

O bandido já havia trocado tiros como Bope e escapado de outros dois tiroteios, mas desta vez acabou morrendo no confronto.

“Uma ocorrência bastante emblemática, mês passado, em que cinco criminosos morreram, no entanto dois fugiram, e ele estava entre esses dois que fugiram. Novamente, ontem, nós tivemos uma ocorrência com a companhia de Giro, e novamente esse criminoso, ele escapou. Mas hoje [ontem] ele levou a pior”, concluiu o comandante do Bope.