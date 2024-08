Árbitra amapaense vai apitar jogão na Série A do Brasileirão Feminino

Partida ocorre no próximo sábado, (17), em Duque de Caxias no Rio de Janeiro

Por JONHWENE SILVA

Há cerca de 5 anos na arbitragem, Danielle Bulhosa, de 33 anos, acaba de ganhar um presente na carreira. Ela foi sorteada para comandar a partida entre Fluminense (RJ) e Red Bull Bragantino (SP) neste sábado, dia 17, no Estádio das Laranjeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro A1 Feminino. Danielle é a primeira mulher do Amapá a conseguir esse feito.

Às vésperas da partida, a árbitra se diz preparada. Natural do município de Mazagão, a cerca de 36 km de Macapá, Danielle relata que a tarefa de estar na arbitragem feminina não é nada fácil. Desde que entrou em 2022 para o quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a responsabilidade aumentou ainda mais.

“Eu acho que é preciso ter humildade e responsabilidade com tudo que vem acontecendo na minha carreira como árbitra. Me sinto muito orgulhosa e penso que é preciso mais mulheres se inspirarem para atuar na arbitragem amapaense. Dessa forma, cada vez mais teremos a arbitragem feminina no topo”, afirmou.

Esta não é a primeira vez que Bulhosa apita um jogo do Brasileirão A1. Ela já apitou partidas como Real Brasília e Avaí, Ferroviária e Santos, entre outros. Para o jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino, ela se diz tranquila. Em relação a comandar um jogo da Série A no futebol masculino, ela prega cautela.

“É um sonho, na verdade. Mas, primeiro, preciso continuar me preparando para fazer o teste da CBF e obter o índice masculino. Sem dúvidas, é um objetivo”, finalizou.