Arco de alianças lança Paulo Lemos à prefeitura: ‘vamos modernizar Macapá’

Convenção ocorreu ontem à noite; candidata a vice será Ivaneia Alves, do PT

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Psol e o PT lançaram, na noite desta quinta-feira (2), durante convenção, o nome do professor Paulo Lemos como candidato à prefeitura de Macapá. A vice será Ivaneia Alves, do PT.

A coligação é composta pelo PSOL, PT, Rede Sustentabilidade, PCdoB e PV. A convenção foi realizada em um clube no Bairro do Araxá, na zona sul de Macapá, que contou com a presença de aproximadamente cinco mil pessoas.

Paulo Lemos disse ao Portal SN que um mandato executivo é um projeto sonhado há muito tempo para combater o racismo, a LGBTfobia e o desemprego.

“O presidente Lula está nos apoiando com o senador Randolfe, que é o líder do governo no Congresso Nacional, que tem uma excelente relação com o governador Clécio. Assim, vamos conseguir os recursos necessários para modernizar e transformar a realidade de Macapá, como as UBS sem médicos e sem remédios e as paradas sem ônibus. É nessa linha que vamos trabalhar”, pontuou.

Paulo Lemos tem 52 anos. É professor de História e advogado, servidor público pela Secretaria de Estado da Educação. Já foi secretário municipal de Administração, deputado estadual em três mandatos e vinha comandando a Secretaria Estadual de Administração desde o início da gestão Clécio, há 1 ano e 6 meses. Esta é a segunda vez que concorrerá à prefeitura de Macapá.

A vice Ivaneia Alves também é professora, socióloga e pedagoga. É servidora efetiva da educação estadual, militante histórica do PT e sindicalista (Sinsepeap).