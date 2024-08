Artista do Amapá é escolhida para encerrar a Expofeira

A gordinha ‘exxxxxtourada’ é um dos principais fenômenos da música pop amapaense da atualidade.

É do Amapá a atração musical escolhida para encerrar a 53ª Expofeira do Amapá, que começa no próximo dia 28 de agosto e vai até 7 de setembro. Fenômeno do pop, a cantora Letícia Auolly – que autodenomina a gordinha ‘exxxxxtourada’ – será a principal atração do último dia do evento. O anúncio do show foi feito pelo governador Clécio Luís, através das redes sociais oficiais do governo, nesta quinta-feira (21).

Com uma voz marcante, a artista irreverente e contagiante, dona de hits como “Na Cara do Perigo” e “Supera Ele Poha”, lançado em parceria com Manu Batidão, que vem conquistando cada vez mais admiradores, evidência a potência do Amapá no cenário musical, para fechar em grande estilo e em alto e bom som o maior evento de negócios e entretenimento do estado, no dia 8 de setembro no Parque de Exposições da Fazendinha em Macapá.

Letícia Auolly se une ao grupo de atrações nacionais e internacionais anunciadas pelo Governo do Amapá, para os 11 dias de programação.

Além da cantora amapaense, a Arena de Shows vai receber os cantores Luan Santana, Wesley Safadão, Gustavo Mioto e Nattanzinho, os pagodeiros Péricles e Dilsinho, a cantora Pablo Vittar, as bandas Magníficos, Som e Louvor, os cantores religiosos, Dunga e Eyshila, além dos Djs gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz, a aparelhagem Super Pop Live e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.