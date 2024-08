Assaltante e homicida com mais de 50 anos de condenação é recapturado em Afuá

Ação conjunta envolveu troca de informações entre as forças de segurança do Amapá e Pará.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA

Foi preso no município paraense de Afuá um indivíduo procurado pela justiça do Amapá e foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen). A investigação, coordenada pela Divisão de Capturas, obteve informações de que ele estava escondido na cidade paraense.

Na quinta-feira (15), a Polícia Militar de Afuá cercou e prendeu o foragido, que não tentou fugir. Ele havia escapado do Iapen em junho de 2024. O Grupo Tático Aéreo (GTA) fez o transporte do indivíduo de volta ao Amapá.

“Graças ao estreitamento das relações entre as forças de segurança do Amapá e do Pará, conseguimos prender esse foragido. Ele não esboçou reação na sexta-feira, e conseguimos fazer o recambiamento desse indivíduo, que já está à disposição da justiça amapaense”, afirmou o agente de polícia da Divisão de Capturas, Edivaldo Pascoal.

Segundo a polícia, Buda é considerado perigoso e suas penas somadas ultrapassam cinquenta anos de prisão. Ele responde pelos crimes de roubo, homicídio e posse ilegal de arma de fogo. Além disso, de acordo com a polícia, foi responsável pela formação de uma das facções criminosas mais violentas do Amapá.

“Esse indivíduo é responsável por diversos crimes em Macapá, inclusive a morte de desafetos. É o fundador de uma facção criminosa com forte atuação e conseguiu fugir do Iapen. Agora, está novamente à disposição da justiça e deve retornar ao complexo prisional”, completou Pascoal.