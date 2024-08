Assassinato de morador em situação de rua é esclarecido pela polícia

Dois foram indiciados pela Polícia Civil do Amapá; vítima foi morta enquanto dormia na praça

Da REDAÇÃO

O assassinato de um homem de 45 anos em situação de rua, em Macapá, teve o caso encerrado pela Polícia Civil do Amapá, com o indiciamento de dois homens acusados do crime. O resultado da investigação, com a motivação para o homicídio, foi divulgado nesta sexta-feira (2).

Os acusados têm 25 e 29 anos. Eles foram indiciados por homicídio qualificado pelo delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios (Decipe).

De acordo com ele, diligências ajudaram a identificar os autores que também são moradores em situação de rua. Eles prestaram depoimento no inquérito.

“Os dois indivíduos confessaram a prática criminosa sob a justificativa, dentre outros motivos, de desavença por espaço de trabalho na área ao redor da praça. Os dois indivíduos, que já respondem pela prática dos crimes de roubo e furto, foram indiciados por homicídio qualificado”, informou o delegado.

O assassinato ocorreu na madrugada de 30 de dezembro, na Praça Veiga Cabral, depois do encerramento de um show de aparelhagem. O morador de rua foi morto a pauladas enquanto dormia na praça.