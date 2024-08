Avião, trem, restaurante e cafeteria: como será o ‘Parque da Residência’, novo ponto turístico de Macapá

Atração será na histórica Residência Oficial, que passará por obras de requalificação pelo governo do Estado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Construída pelo primeiro governador do Território Federal do Amapá, mas abandonada há quase 10 anos, a Residência Oficial do Governo do Amapá, num dos endereços mais nobres de Macapá, será transformada em um novo ponto turístico, o Parque da Residência. O projeto que inclui cafeteria, restaurante e exposições de áudio visual foi apresentado na manhã desta quarta-feira (14) pelo governador Clécio Luís (SD) e a primeira-dama Priscila Flores.

Todos os governadores moraram na Residência Oficial do Amapá. O último foi Waldez Góes (PDT), no primeiro e segundo mandatos (2003 a 2010).

“Vai ser tudo preservado e restaurado. Vamos ter outros ambientes que possam atrair pessoas, que possam atrair turistas, para que possam contar um pouco a história do Amapá nesses 80 anos”, explicou Clécio.

Além dos restaurantes, cafeteria e sala de exposições com a história do Estado e dos governos, o local terá um avião Bandeirante usado pelo Amapá por muitos anos, e que está guardado no Hangar do Governo. Um vagão do trem da Icomi será outra atração.

“Tudo pra criar um ambiente de memória do nosso Território Federal, criando outros elementos para que as pessoas tenham o prazer de vir visitar. Será uma residência parque que eu tenho certeza que vai ser um dos lugares mais bonitos de Macapá”, acrescentou o governador

“Vai poder ser muito mais aproveitada do que se realmente fosse a residência do governador. Vão ter restaurantes, café, espaço para as crianças e vai contar a história do Amapá. Vai trazer muita cultura e convivência para a nossa população”, complementou a primeira-dama Priscila Flores.

A ideia do governo é que o Parque da Residência, que fica em frente ao Rio Amazonas, faça parte de um conjunto cultural e histórico que já inclui o Teatro das Bacabeiras (em reforma), Escola de Artes Cândido Portinari (a ser inaugurada) e Museu Joaquim Caetano da Silva.

O secretário de Infraestrutura, David Covre, explicou que as obras vão começar na próxima segunda-feira (14), e vão custar cerca de R$ 5 milhões.