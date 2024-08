Banda Magníficos e Gustavo Mioto são confirmados na Expofeira

Artistas se juntam a outros grandes nomes do entretenimento nacional para o evento que começa no dia 28 de agosto

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O governo do Estado divulgou mais duas atrações musicais para a Expofeira deste ano, a Banda Magníficos e o cantor Gustavo Mioto, no dia 6 de setembro.

Até agora, foram confirmados:

Bruno e Marrone (28/08)

Wesley Safadão (31/08)

Luan Santana (04/09)

Pablo Vitar (1º/09)

Péricles (3/09)

Dilsinho (03/09)

Banda Som e Louvor (02/09)

Eyshila (2/09)

Padre Dunga (05/09)

O evento começa no dia 28 de agosto, e a principal atração será Bruno e Marrone. A Expofeira seguirá até o dia 8 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha. Será a 53ª edição da maior feira de negócios e entretenimento do Amapá.