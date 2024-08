Bia Nelluty se apresenta em Copacabana durante baile famoso no RJ

Artista do Amapá, de apenas 14 anos, recebeu segundo convite para se apresentar ao lado de grandes nomes na Cidade Maravilhosa

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A cantora amapaense Bia Nelluty se apresenta nesta quarta-feira (13), em frente à praia de Copacabana (RJ), durante a 4ª do Baile do Ney, evento do instrumentista Ney Conceição. Ela estará ao lado de Marcelo Ceará, Luana Mallêt e Deco Torres.

A artista, de apenas 14 anos, já tinha se apresentado no Rio de Janeiro em outro projeto do artista, o show Bossa na Lapa, do projeto “Ney Conceição Quinteto Convida, que teve a participação de grandes músicos brasileiros.

O 4º Baile do Ney será nesta quarta-feira, a partir de 22h30, no badalado Blue Note, na Avenida Atlântica. O local é uma filial do famoso clube do Jazz Blue Note, de Nova York, que tem ainda outra filial em São Paulo com o mesmo padrão americano.

Ney Conceição é considerado um dos maiores baixistas do Brasil, e um fomentador de iniciativas que colocam a música instrumental nacional em um patamar merecido. O musicista, responsável pela descoberta de artistas e por coloca-los em cenários de destaque, já esteve no Amapá para participar do Amapá Jazz Festival, o maior de música instrumental do Norte.

O potencial de Bia Nelluty chamou atenção de Ney, que fez novamente o convite para se apresentar em um evento bem frequentado e vitrine da música instrumental e brasileira.

Bia estreou recente como profissional, já ao lado de artistas como Patrícia Bastos, Brenda Melo, Enrico Di Miceli e Val Milhomem. Para ela, o novo convite é uma oportunidade inesperada, e que será bem aproveitada. A cantora é filha do instrumentista Fineias Nelluty e da backing vocal Fabíola. Fineias também fará participação especial no baile.