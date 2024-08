Boto encalhado em lago é salvo por ribeirinhos e policiais

Além da rede, um morador cedeu uma caixa d'água de mil litros para o transporte do boto.

Por RODRIGO DIAS

O encalhe de um boto tucuxi mobilizou moradores e militares no último fim de semana no interior do Amapá. Além da rede, um morador cedeu uma caixa d’água de mil litros para o transporte do boto.

O incidente ocorreu na manhã de sábado (24). Moradores da comunidade entraram em contato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), que acionou o Batalhão Ambiental da Polícia Militar.

Com o apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), do Batalhão de Policiamento Rural (BPRU) e dos ribeirinhos, o animal foi retirado no fim da tarde, por volta das 17h.

“Ele foi levado para o rio Mutuacá, onde foi solto. O animal é um boto, ele não estava machucado, apenas encalhado. Como o lago estava seco, percebeu-se que ele não conseguiria sair dali e, devido ao esforço necessário, talvez não sobrevivesse”, comentou o capitão Adauto Matos, da DRPI do Batalhão Ambiental.

Em casos como esse, a orientação é ligar para o 190.