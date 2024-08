Cândido do Portinari: após 16 anos abandonado, Clécio entrega Centro de Artes ‘renascido’

Revitalizada, instituição oferece 11 cursos técnicos e de qualificação profissional, atendendo atualmente mais de 240 estudantes.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Após mais de uma década, o novo Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, localizado no Centro de Macapá, reabriu suas portas, sendo devolvido à população em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (20).

Segundo o governador do Amapá, Clécio Luís, o prédio, idealizado por R. Peixe, é uma referência artística e histórica em Macapá desde 1973 e precisava retomar suas atividades em seu local original. Esta é a 12ª obra na área de educação inaugurada em 1 ano e 7 meses de sua gestão.

“É um momento marcante devolver a Escola de Artes Cândido Portinari, após 16 anos de inatividade neste prédio e 10 anos de obras. Esta obra começou em 2014, e agora temos a honra, o privilégio mesmo, de cumprir nossa obrigação de entregar a escola, ou melhor, devolvê-la. Tanto é devolver que os professores, alunos e a comunidade escolar estão chamando este momento de ‘volta para casa'”, declarou.

A administradora, ilustradora e quadrinista Aynan Del Tetto, que acaba de iniciar seus estudos no Cândido Portinari, celebrou a entrega do novo espaço como uma grande vitória para as artes visuais no estado, incluindo os quadrinhos, que é sua área de atuação.

“Pensar que teremos mesas e materiais de qualidade eleva significativamente a questão da arte visual no Amapá. Nos quadrinhos, há uma enorme amplitude, com talentos locais ganhando destaque nacional e, no futuro, internacional”, afirmou.

Jonathan Souza, que trabalha há 10 anos nas artes plásticas desenhando rostos, levou sua filha Eva, de 9 anos, para conhecer o ambiente onde ela pretende estudar no futuro.

“Ela também gosta de arte e já está desenvolvendo suas habilidades tanto no tablet quanto no papel. Acho importante que ela conheça o espaço desde já, para ver onde se encaixa. Há várias formas de expressão, como o grafite, os cartoons e o desenho realista, e o ambiente é lindo. Trouxe-a para se inspirar ainda mais”, comentou.

O espaço foi ampliado e equipado, recebendo novas salas, como a de Educação Especializada e de informática, além de melhorias no paisagismo, no sistema hidrossanitário e elétrico, e uma nova torre de água com capacidade para 5 mil litros. O investimento total na obra foi de R$ 5.131.767,08, com recursos próprios do Tesouro Estadual.

A escola atende atualmente mais de 240 estudantes com cursos técnicos de Artes Visuais, Artesanato e Processo Fotográfico, além de qualificação profissional de Ilustração, Pintura, Serigrafia, Cartonagem e Gravuras.