Carga de R$ 800 mil roubada por ratos d’água é interceptada pela Companhia Fluvial

Carga foi apreendida na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Ratos d’água voltaram a agir no Amapá e roubaram mais de R$ 800 mil em mercadorias no sábado (17). Grande parte da carga foi recuperada ontem (19) à noite pela PM do Amapá, depois que a Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental monitorou as possíveis rotas de fuga a partir do local do assalto. Um comerciante acabou preso.

O alvo dos criminosos foi a embarcação Graças de Deus, que havia saído da comunidade de Matapi Mirim, distrito de Santana (AP), e navegava pela região ribeirinha do Cajari, no sul do Amapá, com destino ao município paraense de Monte Alegre (PA). Nas proximidades da Ilha conhecida como Tartaruguinha, o barco que transportava as mercadorias foi atacado por cerca de 15 homens armados. Eles passaram toda a carga para outra embarcação clandestina.

De acordo com o capitão Eduardo Araújo, da Companhia Fluvial, as equipes policiais não pararam as diligências e, no dia seguinte, descobriram que um barco suspeito carregado de mercadorias havia ancorado no Porto do Açaí, na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Os policiais monitoraram a situação e acompanharam o transbordo de mercadorias da embarcação suspeita para um caminhão-baú e para uma picape Fiorino. Os militares então decidiram abordar a picape, que estava carregada de caixas de óleo de cozinha e de carne em conserva. Quem dirigia a picape era o dono de um minibox localizado próximo ao porto onde o barco suspeito havia atracado.

O comerciante admitiu que não tinha nota fiscal das mercadorias e que, para ‘revender’ a carga, receberia R$ 20 mil de um homem conhecido como Babau, que não foi encontrado. O restante da carga foi apreendido no depósito do minibox dele.

O comerciante foi preso em flagrante por receptação. Ele os produtos roubados foram apresentados no Ciosp de Santana. Segundo a vítima, o dono da embarcação Graças de Deus, foi sendo recuperado cerca de 80% da carga roubada. Nenhum rato d’água foi preso.