Carmen Lúcia e portais regionais selam pacto contra a desinformação

A ministra do TSE abriu a tarde de painéis no Summit Alright, que reúnem em Brasília mais de 40 veículos locais de internet

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Brasília

A ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), convidou portais regionais de notícias de todo o Brasil a combater as mentiras que influenciam o eleitor. Foi durante o Alright Summit, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (21).

O evento é organizado pela Alright, a maior rede de publicidade digital do Brasil, e que reúne mais de 40 portais de Norte a Sul do país. O Amapá é representado pelo Portal SN. O objetivo é debater desinformação, mercado de anunciantes e novas tecnologias.

Carmen Lúcia abriu a tarde de painéis, no auditório do SESI Lab, destacando o papel da imprensa que fica ainda maior durante o processo eleitoral.

“A imprensa desde o império ajuda a empurrar a história, verificando o que o cidadão mais precisa. Há uma transformação com as novas tecnologias, aumentando a necessidade dos juízes eleitorais de conversar com os cidadãos e com a imprensa livre e responsável”, avaliou.

A ministra lembrou que as tecnologias produzem uma onda avassaladora de informações em cada pessoa, numa velocidade que atrapalha o discernimento sobre o que é real e falso.

“Todos recebem em tela um volume de dados vultoso que atrapalha até de racionar, tal é a velocidade. A mentira é como um barro jogado na parede, pode não grudar, mas deixa a marca”, ilustrou lembrando que essa era uma frase usada pela própria família dela sobre as sequelas das fakes news.

Para ela, a mentira embaça a realidade e a liberdade de escolha dos governantes.

“Em nenhum momento a gente é tão livre como no momento da urna. Ninguém sabe quem vc escolheu.

“A imprensa desempenha um papel como nunca, comparável só na Segunda Guerra Mundial. Precisamos que a imprensa seja o canal confiável de cada cidadão brasileiro. O TSE e a democracia brasileira contam com todos vocês”, conclamou.