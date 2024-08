Carreta tomba e trânsito em ramal de acesso a portos fica conturbado

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira (13), no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma carreta carregada de mármore tombou ao realizar uma manobra no Ramal do Matapi, principal acesso aos portos de embarque e desembarque de cargas do Rio Matapi, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A precariedade de um trecho da passagem pode ter sido a causa do ocorrido.

Segundo relatos de testemunhas, o acidente aconteceu quando a carreta, levando a carga para Macapá, tentava passar por um trecho com muitos buracos na via, dificultando a manobra dos condutores. Ela tombou na parte mais crítica. No dia 12 de julho deste ano, outra carreta, carregada com vidros, já havia virado no mesmo local.

“Infelizmente, a gente que passa todo dia tem que enfrentar essa realidade. São umas crateras que dificultam a passagem de veículos de grande e médio porte. Isso é um prejuízo para nós”, afirmou um motorista que preferiu não se identificar.

O Ramal do Matapi é onde estão localizadas várias empresas de transporte fluvial. É por onde chegam materiais de construção, alimentos e outros produtos que abastecem A região metropolitana. Diariamente, dezenas de carros, caminhões e carretas utilizam a via para chegar a Macapá, Santana ou outros municípios. O acidente desta terça-feira não deixou ninguém ferido, mas deixou o trânsito mais lento no local.

A reportagem do Portal SelesNafes.com procurou a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), que respondeu por meio de nota. Veja o comunicado na íntegra:

“Sobre o ramal do Matapi, localizado em Santana, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap), esclarece que os serviços de manutenção e conservação não são de competência da secretaria, porém sempre damos suporte e auxilio com nossos equipamentos e mão de obra para realizar as ações nesse trecho. Com a chegada do verão a Setrap está mobilizando uma nova frente de trabalho para iniciar os serviços ainda neste mês”.