Chefa do Gaecco estará em encontro da rede nacional que combate facções criminosas

Andréa Guedes já comandou operações e inquéritos de grande repercussão no Amapá

Por SELES NAFES

Um dos principais nomes no combate às facções criminosas do Amapá, a promotora de justiça Andréa Guedes, estará no 1º Encontro Técnico de Unidades Especializadas em Combate às Organizações Criminosas. O evento será em Brasília, e deve reunir representantes de todos os estados, além dos Estados Unidos e países da América do Sul.

Andréa Guedes foi designada pela Procuradoria Geral de Justiça do Amapá para estar no encontro, realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do governo federal.

A promotora já comandou operações e inquéritos de grande repercussão no Amapá, como o que investigou desvios na prefeitura de Ferreira Gomes, cidade a 135 km de Macapá.

Outra operação que teve muitos desdobramentos foi a “Queda da Bastilha”, que desmantelou um esquema que envolvia servidores e detentos para beneficiar lideranças de facções que cumprem penas no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.

O 1º Encontro das Unidades de Combate ao Crime Organizado ocorrerá entre os dias 2 e 4 de setembro.