Clécio comemora maior geração de empregos formais do Brasil

Políticas adotadas em 1 ano e 6 meses de gestão do governador estimulam o avanço.

Da REDAÇÃO

Em apenas 1 ano e 6 meses de gestão, o governador Clécio Luís já comemora o avanço em um dos principais desafios do Amapá: resultado positivo no setor econômico e na geração de postos de trabalho.

De acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o estado apresentou o maior crescimento do Brasil na geração de empregos, com mais 6,40% desde o início de 2024. Somente no mês de junho, foram 1.974 novos empregos formais.

No acumulado do ano, o saldo de empregos formais no Amapá totaliza 5.527 vagas com carteira assinada. Entre as atividades, o setor de serviços lidera, com um saldo de 4.017 postos de trabalho e uma variação relativa de 9,22%, seguido pela indústria, com um excedente de 422 vagas e variação de 6,99%.

“Os avanços que estamos conquistando nas áreas de emprego e renda refletem uma política pública de trabalho, a cada dia, pelo desenvolvimento do estado, principalmente, pensando nas pessoas, que passaram a ter mais oportunidades. Estamos atuando no fortalecimento dos mais variados setores, desde o pequeno empreendedor às empresas de grande porte”, enfatiza o governador Clécio Luís.

O crescimento do setor industrial, que ultrapassou a construção civil, evidencia as atividades desenvolvidas pela gestão, como a campanha “É do Amapá, é da Nossa Gente”, que incentiva a comercialização de produtos feitos com matéria-prima local. Lançada em maio, a ação garantiu um aumento de 40% das vendas nos estabelecimentos comerciais participantes.

Outro fator forte que contribuiu para os resultados positivos foi o chamamento de mais de 4 mil concursados. Destaque também para os programas Minha Primeira Empresa e o CredBox, disponível na Agência de Fomentos do Amapá (Afap) facilitam acesso de pequenos empreendedores a financiamentos, possibilitando a abertura de novos negócios.

O Amapá garantiu um saldo de 5.527 postos formais de trabalho, com registro de 25.253 admissões e 19.726 desligamentos.