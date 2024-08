Com cuba liberada, aparelhagem Super Pop é confirmada na Expofeira

Conhecido por sua playlist eclética que 'toca tudo', a aparelhagem promete agitar o público no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A aparelhagem referência do brega marcante amazônico, Novo Super Pop, é mais uma atração confirmada na 53ª edição da Expofeira do Amapá. Conhecido por sua playlist eclética que ‘toca tudo’, promete agitar o público no dia 30 de agosto, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Com uma megaestrutura, a “New Generation” do Novo Super Pop vai estremecer o evento com os DJs Juninho Pop, Adriano, Wellington e Nandinho, além do retorno marcante de Elison Pop.

O governo informou que, no dia do evento, será permitido levar cubas com bebidas. No ano passado, outra aparelhagem paraense, o Furioso Carabao, foi recorde de público na Expofeira.

O brega fará companhia a artistas como Bruno e Marrone, Wesley Safadão, Luan Santana, Pabllo Vittar, Péricles, Dilsinho, Banda Som e Louvor, Eyshila, Padre Dunga, Gustavo Mioto e Banda Magníficos, na variada programação de gêneros e artistas da feira, que começa no dia 29 de agosto e se estenderá até o dia 8 de setembro.