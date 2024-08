Com ex-comandante da PM como vice, Aline é oficializada em convenção

Coronel Adilton (camisa branca) é do PL; ex-deputada federal foi a terceira candidata mais votada nas eleições de 2016

Por IAGO FONSECA

O Republicanos e o Partido Liberal (PL) oficializaram, em convenção, a ex-deputada federal Aline Gurgel como candidata à prefeitura de Macapá, na noite deste sábado (3). Aline terá como vice o ex-comandante da Polícia Militar do Amapá, coronel Adilton Corrêa.

A convenção da coligação “Macapá pra todos nós” ocorreu em um clube no Bairro do Araxá, na zona sul de Macapá, com grande público. A candidata também já foi secretária de Estado da Assistência Social do Amapá.

Ao Portal SelesNafes.Com, Aline destacou que a campanha focará em um segundo turno, com diálogos com a população vulnerável sobre segurança pública, saúde e combate à fome.

“É uma chapa de centro-direita republicana do PL na defesa das famílias, na defesa da nossa cidade, na defesa de todos aqueles que precisam de uma oportunidade. A chuva tem que ser uma dádiva, não uma tragédia, de alagamento nos lares”, comentou ela.

“As pessoas estão perdendo sua saúde por falta de tratamento, por falta de prevenção, de diagnóstico. As crianças, hoje nós temos uma cidade com mais mortalidade infantil. Vamos vencer todo tipo de violência e a gente vence a violência quebrando a extrema pobreza, a vulnerabilidade social, trazendo a saúde, educação, e principalmente comida na mesa”, acrescentou a candidata a prefeita de Macapá.

Aline Gurgel tem 48 anos, é formada em direito, foi vereadora de Macapá e concorreu à prefeitura em 2016, ficando em terceiro com 11% dos votos. Foi secretária de Políticas Públicas para Mulheres do Amapá em 2018, eleita deputada federal no mesmo ano.

Em 2023, atuou na secretaria de Assistência Social do Amapá. Aline também é presidente do partido Republicanos no estado.