Com Maternidade em reforma, direção ensina onde buscar atendimento

Unidade, localizada no Centro de Macapá, passa por obras de reforma e modernização há 9 meses.

Por RODRIGO DIAS

Em novembro de 2023, o Governo do Amapá iniciou as obras de reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML), a principal maternidade do estado, localizada em Macapá. Após nove meses de trabalho, a direção da unidade está limitando os atendimentos e orienta a população sobre onde buscar os serviços específicos.

Alguns setores já tiveram as obras concluídas, mas estão sendo usados provisoriamente por outros setores que também passarão por reestruturação. De acordo com Cristiane Barros, diretora-geral do HMML, essa medida é necessária devido às novas fases da obra. A expectativa é de que 65% dos trabalhos estejam concluídos até o final deste ano.

“Nós estamos priorizando os atendimentos de alta e média complexidade devido à questão dos leitos. Neste momento, estamos realizando a reestruturação de espaços, o que significa que estamos temporariamente reduzindo o número de leitos para, futuramente, ampliá-los. Estamos aumentando de 12 para 20 leitos em alguns setores, de 33 para 40 leitos em outros, e, o mais importante, é a expansão do pós-operatório e da ala de alto risco, que passará de 13 para 20 e de 20 para 35 leitos, respectivamente”, explicou.

Na prática, devem procurar a maternidade as mulheres que, por algum motivo, como pressão alta, diabetes gestacional, descolamento de placenta ou sangramento intenso, necessitem de cuidados especializados. Já aquelas que estão em trabalho de parto, mas que fazem acompanhamento de pré-natal e controle de diabetes, podem se dirigir a outras unidades. Se necessário, elas serão encaminhadas ao Hospital da Mulher.

“Neste momento, pedimos que as pessoas procurem outras unidades que também oferecem suporte pelo SUS no estado, como a Maternidade Bem-Nascer, localizada na zona norte de Macapá, e o Hospital São Camilo, que conta com 25 leitos obstétricos para atendimento de baixo e médio risco”, acrescentou Cristiane.

Quando a reforma da maternidade estiver concluída, a unidade contará com uma triagem neonatal completa, oferecendo todos os testes, como o do pezinho, do coraçãozinho, da linguinha, do suor e da orelhinha. Além disso, haverá atendimento para casos de alta, média e baixa complexidade, suporte para tratamento, um ambulatório ginecológico fortalecido, e a manutenção de todos os outros serviços já existentes.

De modo geral, haverá uma ampliação significativa dos leitos. Atualmente, a maternidade realiza, em média, 500 partos por mês e cerca de 1.500 atendimentos diários, entre atendimentos com menos de 24 horas e internações.