Com tornozeleira, criminoso vendia drogas no Terminal Rodoviário de Macapá

Ele já tinha cumprido parte da pena pelo mesmo crime no Iapen, mas havia suspeita de que ele continuava no crime

Da REDAÇÃO

Policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) prenderam um homem que estava vendendo drogas na zona norte de Macapá. Até aí nada de muito anormal, tirando o fato de que o local era o Terminal Rodoviário da capital, e que ele estava usando uma tornozeleira eletrônica.

O flagrante ocorreu ontem à tarde (15). O acusado tem 37 anos, e já tinha sendo monitorado por policiais que suspeitavam que ele continuava traficando após ter recebido o benefício da liberdade monitorada. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro.

Investigações anteriores apontam que ele seria um dos coordenadores do tráfico em várias regiões da capital. Em janeiro de 2023, um celular apreendido dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) revelou diálogos que demonstravam a posição dele no crime organizado.

Ontem, ele estava dentro de um carro quando foi abordado por policiais do 2º Batalhão da PM do Amapá.

“Dentro do veículo, de posse do abordado, estavam diversas porções de entorpecentes, aparentando ser crack, cocaína e maconha, uma balança de precisão e 936 reais”, informou a Polícia Federal, que também integra a Ficco.

Depois de prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal, ele foi encaminhado de volta ao Iapen.