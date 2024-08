Comandante descumpre ordens da Marinha e prossegue viagem com embarcação irregular

Caso foi registrado no sábado (10). Passageiros desistiram da viagem ao notar o perigo.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Capitania dos Portos do Amapá apreendeu uma embarcação que teria desobedecido notificações de segurança e realizou parte de uma viagem clandestina.

Segundo a Marinha, a balsa Maria Beatriz, que é adaptada para transporte de passageiros e cargas, partiu do Canal do Jandiá, em Macapá, no sábado (10), com excesso de peso e tinha como destino Anajás, no Pará. Apesar de já ter sido notificada e apreendida devido a denúncias de risco de naufrágio, a embarcação seguiu viagem clandestinamente.

Segundo a Marinha, em Macapá, a balsa foi impedida de zarpar por uma equipe da fiscalização de tráfego aquaviário da Capitania dos Portos para que todas as irregularidades fossem sanadas.

No entanto, em um flagrante descumprimento das ordens, o comandante da Maria Beatriz aguardou a saída da equipe de fiscalização e, sem corrigir as irregularidades, reiniciou a viagem, transportando passageiros e carga de maneira irregular.

Durante o trajeto, a embarcação apresentou problemas no sistema de propulsão e começou a entrar água no convés, evidenciando o excesso de carga. Mesmo assim, o comandante prosseguiu viagem.

A situação foi denunciada através do telefone de emergência da Marinha (185), o que levou agentes da Capitania a abordar novamente a balsa, já no município de Afuá (PA). Desta vez, uma equipe de inspeção naval apreendeu e lacrou a embarcação, impedindo a continuidade da viagem clandestina.

O comandante da embarcação, registrado no rol de equipagem, não estava a bordo, incorrendo em mais uma infração à segurança da navegação.

O condutor da embarcação foi levado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos na Delegacia de Polícia Civil de Afuá. Ele terá que explicar por que rompeu o lacre sem autorização e prosseguiu com uma embarcação retirada de tráfego, colocando em risco a vida dos passageiros e o meio ambiente, com a possibilidade de um acidente que poderia causar poluição por óleo e outras substâncias.

A Capitania continua investigando as causas e responsabilidades do incidente e convocou o proprietário e o comandante da balsa para prestarem esclarecimentos.