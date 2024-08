Comércios vendiam alimentos vencidos para população no interior do Amapá, diz polícia

A ação, chamada de Operação Alimento Seguro, ocorreu na segunda-feira (19) no município de Pracuúba, a 300 km de Macapá.

Uma ação da Polícia Civil flagrou e apreendeu dezenas de produtos com prazos de validade vencidos em prateleiras de estabelecimentos comerciais, no interior do Amapá. A ação, chamada de Operação Alimento Seguro, ocorreu na segunda-feira (19) no município de Pracuúba, a 300 km de Macapá.

De acordo com o delegado Vladson Nascimento, durante a ação, os Agentes de Polícia verificaram a conformidade dos alimentos com as regulamentações sanitárias, a procedência, as condições de armazenamento e o cumprimento das normas de higiene.

Os alimentos que estavam com a validade vencida foram apreendidos, uma vez que apresentavam risco à saúde dos consumidores.

Segundo o delegado, a Operação Alimento Seguro será uma ação contínua, visando fiscalizar e conscientizar os comerciantes sobre a importância da responsabilidade no fornecimento de produtos seguros e de qualidade.

Vladson Nascimento destacou que, desta vez, foi uma ação educativa, mas pode haver prisões caso haja reincidência.

Serviço

A população do município de Pracuúba pode contribuir com o trabalho da Polícia Civil por meio de denúncias de irregularidades e práticas suspeitas, que podem ser feitas para o Disque-Denúncia: (96) 99202-6003. O sigilo é garantido.