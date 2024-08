Comunidade do AP vive surto de ‘febre de Oroupuche”

14 casos de 36 suspeitos foram confirmados pelo governo em moradores do Distrito do Lourenço (foto)

O Distrito do Lourenço, onde funciona o único garimpo legalizado do Amapá, vive um surto de ‘febre oroupoche’. A informação foi confirmada esta semana pelo governo do Amapá, após testes confirmarem a doença em 14 pacientes que moram na comunidade que fica em Calçoene, município a 360 km de Macapá.

Os exames foram realizados pelo Laboratório de Saúde Pública do Amapá (Lacen-AP). Os testes para dengue, chikungunya e zika pelo método RT-PCR, tinham dado resultado negativo.

No total, 36 amostras foram analisadas, segundo o superintendente de Vigilância em Saúde, Cássio Peterka. De acordo com ele, ações de vigilância têm sido ampliadas em todos os municípios porque a febre oroupoche tem sintomas parecidos com de outras doenças.

A oropouche é transmitida pelo “mosquito-pólvora”. Febre repentina, dores de cabeça, muscular e articular; dor atrás dos olhos, calafrios, sensibilidade à luz e vômitos estão entre os sintomas.

Proteção com roupas, repelentes e distanciamento de áreas infestadas de mosquitos são alguns meios de prevenção.

A SVS emitiu um alerta epidemiológico para o Ministério da Saúde (MS) e autoridades municipais para que as notificações sejam eficientes.