Condenado por morte em briga de bar e foragido há 14 anos é preso

Prisão foi feita pelas Polícias Federal e Civil do Amapá, na zona sul de Macapá.

Um homem condenado por homicídio e que estava foragido da justiça há 14 anos foi localizado e preso na manhã desta terça-feira (20), em Macapá. A prisão foi feita por agentes das Polícias Federal e Civil do Amapá, no Bairro Buritizal, zona sul da capital.

Segundo a Assessoria de Comunicação da PF, o indivíduo, que atualmente trabalhava como prestador de serviços gerais, foi condenado por homicídio após se envolver em uma briga de bar, onde esfaqueou e matou uma pessoa.

Em 2010 ele foi sentenciado a 14 anos de reclusão em definitivo, mas não foi encontrado após a o veredicto, permanecendo foragido até ser capturado nesta terça-feira.

O homem não teve o nome divulgado pelas autoridades. Ele foi encaminhado ao Ciosp do Pacoval e posteriormente será transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para o início do cumprimento da pena.