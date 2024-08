Confusão termina em morte em frente a bar 24h

Danilo Brandão morreu no Hospital de Emergências de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um policial de folga foi conduzido ao Ciosp do Pacoval após testemunhas o apontarem como autor do disparo que causou a morte de um jovem de 25 anos, na manhã de sábado (10), no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

A confusão que resultou na morte de Danilo Brandão Moura ocorreu por volta das 6h, em frente a um bar conhecido pela intensa concentração de jovens e som automotivo após o fim das festas, localizado na Avenida Pedro Lazarino com a Rua Manoel Eudóxio Pereira.

Danilo Brandão foi atingido na coxa e chegou sem vida ao Hospital de Emergências. Ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em frente ao estabelecimento, bebendo e ouvindo música quando a confusão aconteceu.

Um soldado da PM, à paisana no local, teria flagrado uma suposta venda de entorpecentes. Ao tentar prender os suspeitos, uma confusão generalizada ocorreu e Danilo foi atingido na coxa. Quando a PM chegou, a vítima já havia sido levada por amigos ao hospital, onde foi confirmada a morte. O policial à paisana aguardava a polícia no local, mantendo imobilizado um homem identificado como Carlos.

Os policiais fizeram uma busca pessoal no detido, mas nada de ilícito foi encontrado. Em relação ao disparo que matou Danilo, pelo menos duas testemunhas afirmaram que o militar de folga foi o autor do tiro. Uma das testemunhas alegou que o policial de foga lhe mostrou papelotes semelhantes a cocaína e pediu para que ela identificasse o baleado como dono do material e acusasse o homem imobilizado de roubo, oferecendo em troca levá-la a um motel e satisfazer suas vontades.

O soldado negou as acusações, afirmou não estar armado e seu carro foi revistado sem encontrar irregularidades. A PM continuou a busca na região e encontrou uma pistola calibre .40 com oito munições escondida no jardim de uma casa próxima.

O militar negou a posse da arma e foi conduzido ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval. Após o depoimento, ele foi liberado.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios para investigação. A PM também abriu procedimento para apurar o ocorrido e a conduta do militar.