Conheça Abdon, figura icônica de Santana que não tolera pergunta idiota

TOLERÂNCIA ZERO

O empreendedor se tornou conhecido por dar respostas ríspidas aos amigos e clientes no município a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Quem transita pelas proximidades da Praça Cívica de Santana, atualmente em obras, pode facilmente se deparar com bar e restaurante Monalisa em si, que é bastante conhecido na cidade – a 17 km de Macapá –, não pelo local em si, mas pelo seu icônico proprietário: seu Abdon.

Ao mesmo tempo turrão e simpático – mas nem tanto às vezes – ele é conhecido por não tolerar perguntas que considera idiotas. Amigos, parentes e até clientes já receberam respostas “bem na lata”, diretas.

Aos 78 anos, Mildes Abdon da Silva é uma figura folclórica em Santana. Dono de bares e salões de festas durante a vida toda, ele já foi proprietário do “Sítio do Abdon”, uma das casas de shows mais badaladas da cidade na década de 80. O lugar fechou em 1997, mas Abdon continuou com novos empreendimentos, mantendo sua fama de turrão e, claro, seu humor ácido. Mas, ele relata que tudo não passa de brincadeira.

“As pessoas levam muito a sério. Na verdade, eu só brinco com elas. Algumas ficam com raiva e não voltam mais ao meu restaurante. Eu não tô nem aí, porque aqui fica quem quer”, rebate Abdon.

Para muitos, a realidade é essa mesma: Abdon é um brincalhão que ganhou popularidade com suas respostas engraçadas. Em uma delas, ele conta que um cliente perguntou se o camarão vendido no local era novo. Prontamente, respondeu: “Não sei, não veio com a certidão de nascimento”.

“Essas respostas saem de maneira natural e não são para ofender os clientes. São perguntas que, na verdade, são, de algum modo, bobas”, afirma.

Natural do município paraense de Afuá, Abdon se formou em contabilidade, mas não chegou a exercer a profissão. Pai de 16 filhos, ele se enveredou pelo empreendedorismo em bares, lanchonetes e restaurantes. No atual negócio, o Monalisa, ele conta que recebe todo tipo de cliente. Alguns vão até o local somente para ouvir suas respostas.

“Outro dia, eu estava dentro do meu carro, aqui em frente ao restaurante, e um rapaz que estava fora do carro perguntou: ‘Como você tá?’ Eu disse: ‘Dentro do carro, sentado.’ Ele insistiu: ‘Eu quis dizer de saúde.’ E eu respondi: ‘Tú és médico?’ Ele saiu muito invocado”, relata ele, rindo.

Nessa brincadeira, Abdon ganhou dos amigos mais próximos o singelo apelido de “Ministro da Educação”. Nada que abale o bom humor dessa figura que conquista os clientes também com o bom papo. Veja abaixo algumas “pérolas” respondidas por Abdon.

Abdon no bar e restaurante

Cliente: Tem cerveja gelada?

Abdon: Desse tipo, gelada, ainda não fabricaram.

Cliente: De que é esse marmitex?

Abdon: De isopor. O que tem dentro é frango. Bicho burro!

Cliente: Poxa Abdon, a sopa veio fria!

A história: Abdon pegou a tigela com sopa, muito chateado, e levou para esquentar até um nível altíssimo, levando de volta para o cliente. Chegando lá:

Abdon: Olha, seu filho da mãe, eu esquentei a sopa, mas se tú assoprar pra esfriar, tú vai ver uma coisa!

Abdon no supermercado

Amigo: O que está fazendo?

Abdon: Tô tomando banho (ironia). Não tá vendo, oras.

Amigo: Vai levar toda essa compra?

Abdon: Não, vou mandar pelo correio.