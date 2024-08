Conheça as candidatas à Rainha da Expofeira

Doze das treze concorrentes foram apresentgadas na Arena da Rainha.

Por RODRIGO DIAS

Foi num ambiente temático e de muito requinte na passarela que doze candidatas ao título de Rainha da 53ª Expofeira do Amapá foram apresentadas na noite de segunda-feira (26). O concurso que elegerá a representante mais bela da maior feira de negócios da Amazônia ocorrerá no dia 1º de setembro, a partir das 19h, na Arena da Rainha, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

No total, são 13 as concorrentes, uma delas não esteve na apresentação, mas a participação dela está garantida. Serão avaliados quesitos de beleza (facial e corporal), traje, coreografia, simpatia e presença de palco.

O certame é coordenado pelas Secretarias de Estado do Turismo (Setur) e do Desenvolvimento Rural (SDR), com a produção assinada por Junior Beltrão, que há 30 anos coordena concursos de beleza.

“Decidimos realizar o desfile no quarto dia de evento para que as candidatas possam circular pela Expofeira, permitindo que o público as conheça. Estamos preparando um grande espetáculo, pois, este ano, há muitas candidatas e, com certeza, será um evento inesquecível”, comentou Beltrão.

Este ano, a premiação para a vencedora será de R$ 10 mil, enquanto a segunda e terceira colocadas receberão R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

“Assim como os shows nacionais, a escolha da rainha é um evento que gera renda para profissionais como estilistas, maquiadores e cabeleireiros, o que é muito significativo para a nossa economia”, destacou o vice-governador Teles Júnior.

A concorrente que não compareceu ao coquetel perdeu 1,0 ponto e deverá abrir ou fechar o concurso.

Durante o coquetel, houve o sorteio da ordem de apresentação das candidatas. Confira: