Conheça o Hospital de Porto Grande, construído pelo governo para atender 5 municípios

Unidade com 34 leitos tem centro cirúrgicos, exames de imagem, e vai atender 5 municípios; 2ª etapa terá 151 leitos

Por SELES NAFES

Foi inaugurado pelo governo do Amapá, no início da noite desta segunda-feira (26) no município de Porto Grande, a 105 km de Macapá, o Hospital Regional Maria Lúcia Guimarães da Silva

A unidade foi preparada para atender casos de urgência e emergência 24h, com centro cirúrgico de três especialidades, 34 leitos e ambulatório de cardiologia, ginecologia, dermatologia e pediatria, entre outras especialidades.

A obra começou na gestão Waldez Góes, e a gestão será da Fundação Estadual de Saúde, no mesmo modelo do anexo do Hospital de Emergência e da UPA da Zona Sul.

“Ao atender as pessoas com o melhor tratamento e a melhor tecnologia, estamos passando uma mensagem: a de que aqui é um hospital público, aqui é SUS e funciona. A demora nos maltratou, mas não podíamos entregar um hospital de qualquer jeito”, comentou o governador durante a cerimônia de inauguração.

Mais de 180 funcionários, entre médicos, pessoal de enfermagem, técnicos de laboratório e farmacêuticos vão atuar na unidade, que vai atender Porto Grande e os municípios mais próximos, como Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio.

O governo está construindo ainda a segunda etapa, um prédio de 3 andares com mais de 150 leitos, com recurso do Estado e do BNDES articulados pelo senador Davi Alcolumbre (União), que participou da inauguração.