Chegamos a emblemática Parábola do Semeador, em Mateus 13

Compartilhamentos

Nem sempre o sucesso de um culto depende do pregador. Temos que estar com os corações abertos. No caso de Jesus, o maior pregador deste mundo, nem todos foram transformados por Suas Palavras. E o Messias fala exatamente sobre isso na Parábola do Semeador, em Mateus 13. Tenha uma ótima semana com nosso Deus!