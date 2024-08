Corrida em Santana marca enfrentamento à violência contra a mulher

Prova de rua terá como tema o enfrentamento à violência contra a mulher.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Como parte da programação da Campanha Agosto Lilás, será realizada neste domingo (4), no município de Santana, a 17 km de Macapá, a 1ª edição da Corrida da Mulher. A prova de rua terá um percurso de 5 km, com largada e chegada na Avenida Santana, próximo ao Campo da Aerpa, e marca o mês de enfrentamento à violência contra a mulher.

Foram disponibilizadas 300 vagas para a corrida, preenchidas rapidamente. Os atletas receberam um kit que inclui camisa e número de inscrição, em troca da doação de um ou mais itens de higiene pessoal. Esses itens serão doados no final do ano às vítimas de violência doméstica do município.

A corrida é organizada pela Prefeitura de Santana, que está montando todo um esquema de segurança para os corredores. Batedores de trânsito acompanharão os atletas, interrompendo o tráfego de veículos nos trechos do percurso. Além disso, ambulâncias estarão disponíveis para prestar auxílio aos competidores que eventualmente passem mal.

“Essa é uma corrida que une o útil ao agradável. Teremos a prova, onde as pessoas poderão se exercitar e ainda ajudar as vítimas de violência. Um gesto simbólico para quem tanto precisa”, afirmou Léa Soryana, coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do Município de Santana.