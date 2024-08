Criada comissão que vai conduzir escolha da lista tríplice do MP

Votação foi marcada para o dia 6 de dezembro e será eletrônica

Por SELES NAFES

O Colégio de Procuradores de Justiça do Amapá deu início ao processo que vai definir quem será o próximo chefe do Ministério Público do Estado pelos próximos dois anos. Foi instituída a comissão que conduzirá o processo eleitoral de escolha da lista tríplice.

A votação para a lista foi marcada para o dia 6 de dezembro, das 9h às 12h, e ocorrerá por meio eletrônico próprio do MP.

Poderão participar do pleito somente procuradores e promotores de justiça a partir dos 35 anos e com pelo menos 10 anos de carreira ministerial. As inscrições ocorrerão pelo sistema interno do MP, entre os dias 2 e 4 de outubro.

A partir do fim do prazo, a comissão terá 72 horas para publicar a relação com os candidatos habilitados e os que tiveram as candidaturas indeferidas. Os recursos serão analisados pelo colegiado de procuradores em até dois dias.

A lista tríplice será encaminhada ao governador Clécio Luís (SD) no mesmo dia, que não é obrigado a escolher o mais votado. Foi assim na última escolha, em dezembro de 2022, quando o então governador Waldez Góes (PDT) escolheu o promotor Paulo Celso Ramos, que tinha sido o terceiro mais votado da lista.

Paulo Celso sucedeu Ivana Cei, que já comandou o Ministério Público por quatro vezes, e ele poderá concorrer mais uma vez ao cargo.

A comissão eleitoral é composta pela procuradora Raimunda Clara Banha Picanço (presidente) e pelos promotores Flávio Cavalcante e Vinícius Mendonça Carvalho.