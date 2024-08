Crise em ferry boat completa 30 horas

Equipe retira árvore que danificou veículo na embarcação; empresa informou ao Portal SN que a nova previsão de chegada ao Amapá é às 21h

Por SELES NAFES

Às 9h deste sábado (3), a crise no ferry boat “Regional” completava mais de 30 horas, mas houve avanços. A operação para desencalhar a embarcação foi bem-sucedida, e ela foi levada para o Porto de Breves (PA), onde aguarda autorização da Marinha para seguir viagem até o Porto de Santana, no Amapá, a 17 km de Macapá.

O ferry com mais de 200 passageiros e dezenas de veículos teria apresentado problemas no “sistema de governo”, responsável pela condução da embarcação, segundo um comunicado da empresa. Ela entrou numa área de mata, causando um grande susto aos passageiros. Um vídeo mostra o esforço de funcionários para retirar uma árvore de cima do para-brisa de uma picape, na proa do ferry encalhado.

O acidente ocorreu por volta das 2h30 da madrugada de ontem, no Rio Parauarú, perto de Breves. O Regional deveria ter chegado no início da tarde no Porto de Santana. Uma balsa foi levada ao local para o transbordo de veículos, e assim facilitar a operação de desencalhe.

Após cerca de 15h de crise, o Regional chegou ao Porto de Breves, com a expectativa de ser liberado para prosseguir viagem até as 10h deste sábado.

“Estávamos aguardando a chegada de engenheiros de Belém para inspecionar e verificar se tem condições de seguir. Precisamos desse documento (laudo) para a Capitania liberar a viagem. Saindo às 10h, a previsão de chegada é por volta das 21h”, informou ao Portal SN o responsável pela empresa, Josias Oliveira.

Segundo ele, todos os passageiros permanecem dentro da embarcação, recebendo alimentação e água por conta da empresa.

A Marinha divulgou uma nota ontem à noite informando que abriu inquérito para investigar as causas do acidente.