Deputado diz que Alap poderá indicar emendas para Hospital de Porto Grande

Rodolfo Vale avalia que a nova unidade ajudará a desafogar o HE

Por SELES NAFES

O deputado estadual Rodolfo Vale (PCdoB) anunciou que indicará uma emenda parlamentar para ajudou no custeio do Hospital Regional de Porto Grande, inaugurada ontem (26) pelo governo do Estado.

Segundo ele, o custo para operar um hospital é o mesmo que foi usado para construir a unidade.

“Não é simplesmente entregar um espaço para amontoar pessoas, é preciso garantir atendimento, medicamentos e médicos. Tenho certeza que vai desafogar o Hospital de Emergência”, ressaltou ele, durante a cerimônia de inauguração da unidade.

O Hospital de Porto Grande tem 34 leitos, centro cirúrgico, exames de imagem e ambulatório com diversas especialidades para atender moradores de cinco municípios: Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Tartarugalzinho.