Deputado pede fiscalização da Anac no Aeroporto de Macapá

Josenildo Abrantes diz que a NOA não cumpre nem metade do contrato de concessão

Por SELES NAFES

O deputado federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil que realize uma rigorosa fiscalização nos serviços prestados aos passageiros pela NOA, a concessionária que assumiu as operações do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, há cerca de dois anos. O parlamentar afirma que a NOA, um consórcio espanhol, não está cumprindo nem metade do contrato de concessão.

No ofício enviado à Anac no último dia 14 de agosto, Josenildo envia parte do contrato de concessão que especifica as obrigações da NOA, entre eles investimentos para dar fluidez ao atendimento de passageiros, cargas e bagagens nos horários de pico.

“Não estão cumprindo nem metade do contrato. Provoquei a Anac com cópia para o ministro dos Portos e Aeroportos, marquei audiência e ele vai me receber”, adianta Josenildo.

“Vou comprar essa briga. Prestação de serviço precária. Eles desligam as centrais de ar de propósito, acho que para economizar energia, tem poucos funcionários e dos dois equipamentos de raio-x (no embarque), apenas um funciona porque fazem redução de servidores”, acrescentou.

Josenildo avalia que a NOA trabalhou e investiu para ter a concessão, mas, em contrapartida, presta um serviço precário que afeta passageiros do Amapá e turistas.

Sobre as centrais de ar, o Portal SN já constatou que é comum encontrar o saguão do aeroporto com temperatura elevada nos intervalos entre os voos. Funcionários de empresas que exploram o local, como as locadoras de veículos, por exemplo, reclamam do calor.

A climatização e eficiência energética, inclusive, é uma das obrigações da concessionária previstas em contrato. LEIA AQUI O OFICIO E O CONTRATO DA NOA