Desmembramento do Parque do Tumucumaque chegará a 9 mil hectares

Autor da proposta, senador Lucas Barreto foi até as comunidades que serão beneficiadas com a liberação de áreas para atividades econômicas

Por SELES NAFES

Se não houver alterações no texto original, o projeto de lei de autoria do senador Lucas Barreto (PSD-AP) desmembrará do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque uma área superior a 9 mil hectares, próximo da fronteira com a Guiana Francesa.

Na região ficam as comunidades de Ilha Bela e Vila Brasil. Em Vila Brasil, por exemplo, a distância para Macapá é tão grande que o fuso horário é diferente, uma hora para trás. Apesar da riqueza florestal, mineral e pesqueira, as duas comunidades vivem o dilema de estarem engessadas pela unidade de proteção, o que impede atividades econômicas como a agricultura, por exemplo.

No último fim de semana, o senador e uma equipe foram até as duas comunidades explicar os efeitos do projeto de lei, que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e ainda precisa ir a plenário. Lucas acredita que terá votos suficientes para aprovar a proposta.

O Parque Montanhas do Tumucumaque foi criado no fim do governo FHC, separando para preservação mais de 3,8 milhões de hectares entre os estados do Pará e Amapá.