Destino de R$ 740 mil de caixa escolar é investigado

Caso suspeito ocorre em escola estadual da zona rural de Tartarugalzinho

Por SELES NAFES

O dinheiro do caixa escolar de uma unidade de ensino da rede estadual do Amapá entrou no radar do Ministério Público do Estado. A ideia é saber onde foram parar R$ 740 mil, já que não teria ocorrido prestação de contas do uso do recurso.

Caso ocorre na Escola Estadual Washington Luiz Aguiar Figueiredo, na zona rural do município de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá. O recurso é referente ao exercício de 2012 a 2014, e ainda não foi atualizado monetariamente.

Esta semana, a promotoria responsável pelo caso deu 10 dias de prazo para que a Secretaria de Educação do Estado (Seed) se manifeste e apresente documentos referentes aos gastos do caixa escolar, e se houve auditoria do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Além disso, o inquérito civil já investigava o caso foi prorrogado por um ano.