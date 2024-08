Diocese diz que padre acusado de crimes sexuais está em tratamento de saúde

Segundo a entidade religiosa, sacerdote não é mais pároco do Santuário de Fátima em Macapá.

Da REDAÇÃO

A Diocese de Macapá emitiu uma nota sobre a situação do padre Francivaldo Lima da Silva, de 52 anos, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá por acusações de crimes sexuais. O Portal SN veiculou com exclusividade como estão as apurações do caso.

O padre, que anteriormente ocupava os cargos de pároco do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e vigário geral da Diocese de Macapá, foi dispensado de suas funções em 26 de julho de 2024, informou a Diocese.

De acordo com a nota divulgada nesta sexta-feira (23), o padre Francivaldo não é mais o pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e também não atua mais como vigário geral da Diocese. A Diocese destacou que, neste momento, o padre está fora da cidade, realizando um tratamento de saúde.

As investigações contra o sacerdote tiveram início no final de junho, após denúncias feitas por jovens ligados à igreja, incluindo ex-coroinhas e ex-seminaristas. As acusações envolvem assédio sexual, importunação e até favorecimento à prostituição. Várias vítimas já prestaram depoimento e forneceram provas, como conversas de celular e fotos íntimas enviadas pelo padre.

A Diocese não mencionou detalhes específicos sobre as acusações em sua nota, mas ressaltou que o padre Francivaldo está fora de suas atividades clericais desde julho, em razão de seu “tratamento de saúde”.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil e foi encaminhado ao Ministério Público para apreciação. A comunidade aguarda mais esclarecimentos tanto por parte da Diocese quanto das autoridades responsáveis pela apuração dos fatos.