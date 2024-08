Dono de açougue que estourou dedo de funcionário por causa de dívida trabalhista é preso

Vítima teve dedo estourado. Crime ocorreu em Itaubal do Piririm, a 102 km de Macapá.

A Polícia Civil prendeu Adenilson da Silva Corrêa, dono de um açougue em Itaubal do Piririm. Ele é acusado de tentar matar dois irmãos durante uma festa junina no município, localizado a 102 km de Macapá. O crime teria sido motivado por uma disputa trabalhista entre o empresário e seu ex-funcionário, Dennis Souza Palha, de 28 anos, que perdeu um dedo durante a ação criminosa.

De acordo com as investigações, o conflito começou quando Adenilson ameaçou Dennis, exigindo que ele deixasse o local. Dennis se recusou, afirmando que estava em um espaço público. A discussão evoluiu para uma briga corporal, durante a qual Adenilson sacou um revólver e disparou contra Dennis, destruindo seu dedo médio e causando outros ferimentos.

O irmão de Dennis, Vinícius Palha, de 24 anos, tentou intervir, mas também foi atingido, sendo gravemente ferido no abdômen. Ele perdeu um rim e parte do intestino devido à gravidade dos ferimentos. Ambos sobreviveram após atendimentos no Hospital de Emergências de Macapá e seguem em recuperação.

A prisão de Adenilson ocorreu na noite da última quarta-feira (28), quando foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e posteriormente transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A motivação do crime, segundo o Delegado George Hutzler, que está à frente do caso, seria uma vingança relacionada a uma ação trabalhista movida por Dennis contra o ex-patrão.