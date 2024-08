Em 1,8 ano de gestão, Amapá entrega mais de 2 mil moradias

Além das entregas das moradias, o governador Clécio Luís acompanha de perto as famílias que vivem nos habitacionais.

O governo comemorou nesta quarta-feira, 21, Dia Nacional da Habitação, a marca de 2 mil moradias entregues, entre casas e apartamentos, em 1 ano e 8 meses de gestão.

Em maio deste ano, o governador Clécio Luís entregou o Residencial Vila dos Oliveiras, proporcionando dignidade para 512 famílias, e em 2023, com a conclusão das etapas 3 e 4 do Conjunto Miracema, cerca de mil pessoas foram beneficiadas. Quando prefeito, Clécio foi o gestor que mais entregou moradias populares, com os habitacionais São José, Mestre Oscar Santos e Jardim Açucena, todas em Macapá. A habitação tem sido uma marca das suas administrações.

O gestor destaca que o avanço e a ampliação da política habitacional no Amapá é um dos compromissos pré-estabelecidos no Plano de Governo da gestão.

“O Amapá finalmente pode celebrar a vigência de uma política habitacional sólida e eficaz, direcionada àqueles que antes não tinham condições de adquirir a casa própria. Nós estamos criando oportunidades de uma vida melhor para mais de 2 mil famílias, trabalhando incansavelmente para garantir dignidade para aqueles que precisam”, destacou.

Além das entregas das moradias, o Governo do Amapá acompanha de perto as famílias que vivem nos habitacionais, garantindo que elas tenham acesso contínuo a serviços essenciais. Durante todo o ano, são promovidas ações de inclusão social que incluem desde atividades de cidadania, lazer e cultura, até programas de educação, capacitação profissional e cuidados com a saúde.

Para promover a participação e a inserção social das famílias nas demais políticas públicas do Estado, os grupos do Plantão Social da Secretaria de Estado da Habitação, compostos por técnicos e assistentes sociais, oferecem à população um canal de diálogo mais próximo e menos burocrático, aptos a solucionar as questões propostas de forma rápida e satisfatória.