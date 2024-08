Em Cutias, pesquisa aponta liderança de Frank Rocha, com 48%

Eleição em Cutias está sendo disputada por três candidatos

Por SELES NAFES

A eleição está acirrada em Cutias do Araguari, município a 140 km de Macapá. No entanto, o atual presidente da Câmara Municipal, Frank Rocha (União), lidera a intenção de votos para prefeito, segundo pesquisa do instituto F-5, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP).

Na pesquisa estimulada, quando nomes são apresentados ao eleitor, Frank Rocha tem 48,0%, Júnior Mourão 43,4%, e Sérgio Alves 5,3%.

Segundo na pesquisa espontânea, o vereador tem 45,1% dos votos contra 39,5% do segundo colocado Júnior Mourão (PL). Sérgio Alves (PT), aparece no levantamento com 0,3% das intenções de votos.

Não sabem ou não responderam somam 15,1%, totalizando 100% das entrevistas.

A pesquisa foi realizada com 304 eleitores face a face, entre os dias 23 e 28 de agosto, com data de divulgada prevista para hoje (29).

A margem de erro é de 5,5% para mais ou menos, com 95% de confiabilidade.

O levantamento foi registrado no TRE sob o número AP-09723/2024.