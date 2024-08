Em Santana, MDB retira apoio a Zé Roberto e escolhe Bala Rocha

Foi durante convenção no último fim de semana; Zé Roberto tinha apoio do prefeito da capital. Foto: Divulgação/PSB

Por SELES NAFES

O MDB de Santana divulgou nesta terça-feira (6) a ata da convenção do último fim de semana que definiu o apoio ao atual prefeito de Santana Bala Rocha (PP), candidato à reeleição. A vice será de novo a professora Isabel Nogueira (PT).

A convenção foi realizada no sábado (3), no diretório municipal no Bairro do Paraíso. Após votação secreta, os filiados definiram que o MDB coligará com o PP e a Federação PT/PCdoB/PV, além de PSD, Psol/Rede, PDT, União Brasil e Republicanos.

A decisão do MDB inviabilizou uma aliança do ex-deputado estadual Zé Roberto (PSB) com o grupo do prefeito de Macapá, Dr Furlan (MDB), incentivada pelo ex-deputado federal Camilo Capiberibe (PSB).

Zé Roberto tenta se posicionar como o principal adversário do atual prefeito Bala Rocha, mas terá a companhia apenas do Podemos na chapa. No sábado (3), o PSB e o Podemos fizeram convenção oficializando o ex-deputado como candidato a prefeito. O vice será o Major Marcelo.