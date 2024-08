Enfermeira obstetra é nova secretária de Saúde

Débora Cirqueira foi nomeada no lugar da secretária interina, a controladora Nair Mota

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O governador Clécio Luís (SD) nomeou na sexta-feira (2) a enfermeira obstetra Débora Cirqueira como a nova secretária de Saúde do Amapá. O cargo vinha sendo ocupado interinamente pela controladora-geral do Estado, Nair Mota, desde a saída de Silvana Vedovelli, que deve concorrer nas eleições deste ano.

A formação e a maior parte da carreira da nova gestora da saúde ocorreu no estado de Tocantins, onde Débora se formou em Enfermagem pela Faculdade de Palmas (TO), e fez especialização em Vigilância em Saúde e em Obstetrícia. Ela também é mestra em Enfermagem pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho.

Em Tocantins, atuou como pesquisadora multiprofissional em Palmas e como supervisora do Curso Técnico em Enfermagem no Senac. A secretária exerceu ainda o cargo de gerente da Pessoa com Deficiência.

Como servidora da Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde (APS) do Ministério da Saúde, ela ocupou cargos de gestão na atenção básica e de atendimento especializado.

No Amapá, Débora terá como missão concluir a construção do novo Hospital de Emergência de Macapá, a principal obra de saúde da gestão Clécio; terminar a reforma e modernização do Hcal e do Hospital da Criança, assim como o Hospital Regional de Porto Grande e outras unidades no interior.

O governo também está construindo, na zona norte de Macapá, o Centro de Radiologia, especializado no tratamento de pacientes com câncer.