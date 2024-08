Escalpelamento no Amapá: números sobem apesar das ações de conscientização, diz Marinha

Dados divulgados pela Capitania dos Portos mostram que há o crescimento de casos; Vítimas são do Pará

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No Dia de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, 28 de agosto, dados da Capitania dos Portos mostram um aumento nos casos registrados no Amapá. Desde 2021, foram contabilizadas 6 vítimas de acidentes causados pela falta de cobertura no eixo do motor até agosto de 2024.

A data foi criada com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos do escalpelamento. Nessa ocasião, a Marinha do Brasil realiza palestras em escolas, portos e feiras, abordando formas de prevenir esses acidentes. Durante as ações, equipes de inspeção naval instalam gratuitamente a cobertura do eixo do motor nas embarcações.

Apesar das iniciativas de conscientização, os números da Capitania dos Portos no Amapá mostram que, em 2020, foram registrados 3 casos de escalpelamento. Em 2021, houve 1 caso, seguido de mais 1 em 2022, e outro em 2023. Em 2024, até o momento, 2 novos casos foram registrados, todos devido à falta de cobertura do eixo do motor. Nos últimos dois registros, as vítimas são dos municípios de Afuá e Anajás, no Pará.

Segundo a Marinha do Brasil, existem mais de 21.232 embarcações na região Amazônica, das quais 6.163 são usadas exclusivamente para transporte de passageiros. No entanto, estima-se que existam mais de 40 mil embarcações em situação irregular. No Amapá, a Capitania dos Portos realizou palestras e, nesta sexta-feira (29), fará a instalação de coberturas de eixo de motor na comunidade rural da Ilha de Santana.